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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 1-6-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-6-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري، محور اهتمام الملايين من حجاج بيت الله الحرام الراغبين في توفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج والتي تصل إلى نحو 3 أسابيع خلال الموسم الحالي 1445/2024.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-6-2024

نعرض تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-6-2024 في كافة البنوك مع انطلاق أول رحلات الحج في موسم الحج 1445/2024 إلى الأراضي السعودية حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.59جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.59 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.63 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.54 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.63 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.68 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الريال نحو 12.37 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

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أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.07 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

الجنيه الأسترليني بنحو 60.03 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.59 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 153.84 جنيه للشراء و154.22 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.

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