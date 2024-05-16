الخميس 16 مايو 2024
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مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": إعلان المنامة يدين عرقلة إسرائيل جهود وقف إطلاق النار

القمة العربية الـ33
القمة العربية الـ33

أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان المنامة يدين عرقلة إسرائيل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإمعانها في التصعيد العسكري، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن إعلان المنامة يؤكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من رفح الفلسطينية من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن إلى قطاع غزة.

إدانات لإسرائيل

وأشارت إلى أن إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في غزة، ويدين إقدام إسرائيل على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية.

ودعا إعلان المنامة، إلى توفير الحماية للمدنيين في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مجددًا رفضه القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد إعلان المنامة، على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وعلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع.

وأكد إعلان المنامة، على ضرورة حشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة، وضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها أكثر من 2.3 مليون مواطن فلسطيني، وأهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسئولياتها بحرية وبأمان.

القاهرة الإخبارية إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة التصعيد العسكري إنهاء العدوان

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