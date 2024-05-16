الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": نص واضح فى إعلان المنامة برفض تهجير الفلسطينيين

القمة العربية
القمة العربية

كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" عن أن البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، يتضمن 16 بندًا.

وأوضحت المصادر أن الحقوق الفلسطينية كاملة تم تضمينها في البيان الختامي للقمة، بجانب وجود نص واضح برفض تهجير الفلسطينيين في إعلان المنامة.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، فضلًا عن العديد من الملفات.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال، المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددًا من البنود الرئيسية التى تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربى المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربى مع التجمعات الدولية والإقليمية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة، في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

 

القاهرة الإخبارية البيان الختامى القمة العربية الحقوق الفلسطينية رفض تهجير الفسلطينيين إعلان المنامة 16 بند

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