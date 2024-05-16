الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العاهل الأردنى: ندعم الفلسطينيين فى الحصول على كامل حقوقهم وقيام دولتهم

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منا تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينة للقيام بمهامها ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف العاهل الأردني، اليوم الخميس، خلال كلمته في القمة العربية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الوقت الذي نؤكد استمرارنا وبالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين في إيصال المساعدات إلى الأهل في غزة، فإننا نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة أونروا للقيام بدورها الإنساني وإدارة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة.

أكد أنه لا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تهجير الأشقاء الفلسطينين، فضلًا عن وقف التصعيد في الضفة الغربية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.


وتُعقد القمة العربية الثالثة والثلاثون في سياق إقليمي ودولي مضطرب، مع مواجهة تحديات إعادة التشكيل بعد تفاقم الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر تجاه الفلسطينيين، والذي خلف وراءه آلافًا من الضحايا بين شهداء ومصابين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وسط استمرار صمت المجتمع الدولي.
 

القاهرة الإخبارية العاهل الاردني الأمن والسلام الحكومة الفلسطينة حدود الرابع القدس الشرقية أونروا القمة العربية الضفة الغربية قطاع غزة

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