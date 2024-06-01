هل توجد علاقة بين الإسهال ومرض السكر؟.. حسام موافى يوضح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج مرض السكر ليس روشتة فقط بل نظام حياة، عبارة عن 3 أشياء وتتمثل في، «أدوية علاجية- ممارسة الرياضة- نظام غذائي».

وقال موافي خلال برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك نوعين لمرض السكري، موضحًا أن النوع الأول من مرض السكر يتم علاجه بالأنسولين.

وتابع: مريض السكر لا يوجد لديه طبيعة سليمة ويعاني عادة الإصابة بالإسهال أو الإمساك، كما أن مريض السكر عرضة لالتهابات الكلى، حيث يعد مرض السكر مادة دسمة للميكروبات.



وأوضح حسام موافي، أن هناك 3 احتمالات للإصابة بالإسهال، وتتمثل في «ميكروب في الجسم- التهاب الأعصاب الطرفية- تصلب الشرايين».

وأكمل: مريض السكر يحتاج لنظام غذائي يتم وضعه وفق طبيب مختص، وكل وجبة لا بد أن تحتوي على عدد سعرات حرارية معينة، ولابد من تقسيم النظام الغذائي على مدار اليوم لـ3 وجبات أو 5 وجبات.