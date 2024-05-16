فايز فرحات: القمة العربية تُعقد فى ظروف غير عادية والصراع العربى الإسرائيلى وصل لمفترق طرق

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، إن القمة العربية في المنامة هي قمة عادية لكن تعقد في ظروف غير عادية، لأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى مفترق طرق، وشهور عدة من القتل والتدمير الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، وحدث تحول في الموقف الدولي، لكنه تحول لا يرقى إلى مستوى الموقف المطلوب دوليًا للتعامل مع هذا العدوان.

وأضاف "فرحات"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان الإسرائيلي لم يعد يقتصر في تداعياته فقط على قطاع غزة، وعلى الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع بما حدث من تدمير ضخم، لكن أصبح يتعلق بالوضع في الإقليم بالشرق الأوسط بشكل عام.

ولفت إلى أن العدوان يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأمن الإقليمي، فبالتالي كل هذا- بالتأكيد- سينعكس على القمة العربية، خاصة أن القمة السابقة التي عقدت بشكل غير دوري، وكانت قمة عربية إسلامية، اتخذت قرارات شديدة الأهمية للتعامل مع العدوان.