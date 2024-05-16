الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": القتال يشتد في جباليا والمدفعية الإسرائيلية استهدفت أحياء شرق رفح

يوسف أبوكويك
يوسف أبوكويك

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن المستشفى الكويتي التخصص أصدرت قبل قليل الإحصائية التي تعلق بأعداد الشهداء في غضون الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة، قالت إن 5 من الفلسطينيين استشهدوا جراء غارات استهدفت المدينة، لكن هذه الحصيلة بلغت الآن ستة شهداء مع استشهاد مواطن وإصابة آخرين عند دوار العودة وسط مدينة رفح.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت خلال الساعات الأخيرة المناطق الشرقية من أحياء البرازيل ومنطقة جنينة وكذلك منطقة الشوكة، التي تتمركز فيها آليات الاحتلال ومنطقة خربة العدس في الشمال الشرقي من مدينة رفح.

الآليات الإسرائيلية لم تسجل تقدما في رفح اليوم

وأوضح، أنه في صبيحة هذا اليوم لم يسجل تقدمًا في الميدان للآليات الإسرائيلية وإنما هي إعادة تموضع وانتشار لهذه الآليات التي شارفت عند مول العرب في منطقة جنينة ومن ثم تراجعت قليلًا نحو المناطق الشرقية وهي ما زالت عند المدخل الشرقي لشارع جورج في حي جنينة، مؤكدًا أن هذه أبرز الأحداث الميدانية في مدينة رفح مع استهداف منزل قرب المشفى الكويتي بعد منتصف الليلة الماضية أسفر عن استشاد أربعة مواطنين.

وأشار، إلى أن الأبرز في مدينة رفح هو استمرار الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية وأصوات الانفجارات التي تدوي شرق منطقة حي السلام ومنطقة البرازيل على وجه الخصوص.

جباليا محور قتال يشتد ضراوة من رفح

وأكد، أن هناك نقطة ومحور قتال آخر يشتد ضراوة أكثر من مدينة رفح هو مخيم جباليا، لأننا نتحدث عن المنطقة الأكثر كثافة سكانية والأكثر ربما ازدحاما في المحافظة الشمالية بعد حالة النزوح نحو الجنوب، موضحًا أن جيش الاحتلال الذي وصل إلى عمق المخيم وتمركز لساعات، وتراجع قليلا نحو شارع المدارس وإلى بلوك اثنين من مخيم جباليا لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية مع هذا التراجع واصلت شن الغارات على مناطق مختلفة من منطقة جباليا لاسيما المناطق الشرقية منها وما زال يسمع هناك أيضا دوي الانفجارات الناجمة عن اطلاق المدفعية الاسرائيلية قذائفها باتجاه أكثر من منطقة جغرافية في مخيم جباليا.

وأوضح، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت صبيحة هذا اليوم المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما سجل في المحافظة الوسطى عدة استهدافات في المحور الشمالي الغربي والشمالي الشرقي وتحديدا في منطقة أرض المفتي.


وأشار، إلى أنه في محيط محطة توليد الكهرباء أطلقت المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز في منطقة نتسريم عددًا من قذائفها صوب الأراضي الزراعية دون أن يسجل وقوع أي من الشهداء أو الإصابات، كما دوت انفجارات أيضًا في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومعظمها ناجم عن إطلاق المدفعية الإسرائيلية القذائف باتجاه الأراضي الزراعية في محاولة أيضًا لمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم خاصة تلك التي يقول الاحتلال الإسرائيلي إنها في مناطق أمنية متاخمة للسياج الشائك. 
 

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