الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الإدارة الأمريكية تتبع سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية.. مستشار الرئيس يوضح

جريدة الدستور

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المشكلة الرئيسية هي سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الهباش، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرارات التي تخص الحق الفلسطيني يتم إهمالها وتجاوزها وإغفالها، بينما أي قرار يصب في مصلحة إسرائيل تلقي الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها من أجل تنفيذه، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تقود إلا لمزيد من التوتر والكراهية وعدم الاستقرار وغياب الأمن، ليس فقط للفلسطينيين وإنما لكل دول المنطقة والعالم بأسره.

وأكد أن الحل هو الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي بمعايير موحدة وليس بمعايير مزدوجة، والمطلوب هو تنفيذ كل القرارات ذات الصلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءًا بالقرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 والخاص بقيام الدولة الفلسطينية والقرار 194 الخاص بقضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، مرورًا بكل القرارات الأممية التي صدرت عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن منها القرار 2334 الذي صدر عام 2016 والذي يجرم الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين ويعتبره منافيًا للشرعية الدولية ومنتهكًا للحقوق.

 

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