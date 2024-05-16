"القاهرة الإخبارية": خسائر كُبرى فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل 5 من جنوده من لواء المظلّيين وإصابة 13 آخرين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بجانب اعتراف جيش الاحتلال، في بيانٍ له، بإصابة 3 جنود بجراحٍ خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يأتي وسط تصعيد فصائل المقاومة الفلسطينية من عملياتها ضد القوات الإسرائيلية، وتدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية لجيش الاحتلال في مناطق مختلفة في غزة، خاصة في جباليا وشرق رفح جنوب القطاع، مؤكدة أن هذا الإعلان جاء على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيانٍ مقتضب دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات ما حدث.

وأوضحت أن المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم أن الجنود الإسرائيليين الخمسة قتلوا بنيران صديقة، وهذا يرفع عدد الجنود القتلى منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي إلى مائتين وثمانية وسبعين من الجنود القتلى، مشيرةً إلى أن هذا ما أكدته فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن خلال مقاطع الفيديو التي نُشِرَت في وسائل الإعلام بأن هناك العديد من العمليات، وفي طبيعة الحال هذا العدد أقل بكثير مما يتم الإعلان عنه من قِبَل فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي المقابل، أكدت أبوشمسية أنه عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان دوت صافرات الإنذار قبل قليل، خشية تسلل طائرات مسيرة هناك، حيث كان هناك تأكيد من وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بالفعل كان هناك هجوم مدمج لحزب الله بالطائرات المسيرة وبعض الصواريخ التي سقطت في الجليل.