الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الملك عبدالله الثانى: الأردن ملتزم بالحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى للقدس

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الأردن ملتزم بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس، بجانب حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمته في القمة العربية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: إنه "لا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئ ون العربية".

وتابع:"وفي الوقت ذاته علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة وأعمال هذه العصابات الإجرامية وخصوصًا تهريب المخدرات والأسلحة الذي يتصدى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي".

وواصل:"آمل أن يكون اجتماعنا المقبل في ظل ظروف أفضل على شعوبنا فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والأمل، ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية". 

العاهل الاردني القدس الوصاية الهاشمية المقدسات القاهرة الإخبارية

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