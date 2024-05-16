الرئيس الموريتانى: الشعب الفلسطينى فى غزة يتعرض لإبادة جماعية ممنهجة

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية ممنهجة، فيجب دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن العمل العربي المشترك خطوة أساسية للتعامل مع أزمات المنطقة في ظل التحولات الجيوسياسية.

مخطئ من يظن أنه بالتمادي في القتل والتدمير يمكنه تحقيق الأمن

وأضاف الرئيس الموريتاني، اليوم الخميس، خلال كلمته في القمة العربية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "مخطئ من يظن أنه بالتمادي في القتل والتدمير يمكنه تحقيق الأمن، ونرفض ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة ممنهجة"، مشيرًا إلى أن الظروف التي تنعقد فيها القمة استثنائية بالغة التعقيد والحساسية.

المطالبة بضرورة إيجاد حلول سلمية لحل النزاعات في المنطقة ووضع حلول مستدامة للنزاعات العربية

وطالب الرئيس الموريتاني بضرورة إيجاد حلول سلمية لحل النزاعات في المنطقة العربية ووضع حلول مستدامة للنزاعات العربية، مضيفًا: "لا بدّ من نبذ عوامل الفُرقة، والتأكيد على الحوار والتآزر فيما بيننا وتعزيز العمل العربي المشترك"، مشيرًا إلى أن الإصرار الإسرائيلي على الإمعان في القتل والتدمير على مرأى العالم كله يضعف الثقة في النظام العالمي ويستوجب التنسيق العربي لإنهاء الأزمة ويضمن الحق الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة.

وأكد أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يقوض مصداقية المجتمع الدولي، ويعكس ازدواجية المعايير، ويجب علينا أن نكثف جهودنا لوقف هذه الحرب.