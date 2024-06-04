«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

البنات المصريات يُثبتن الجدارة والتفوق على المستوى العالمى يومًا بعد يوم، ويؤكدن أن البنات المصريات قادمات فى كل مجال، وفى كل محفل دولى، ومن المؤكد، فى رأيى، أن هذا نتيجة المناخ الحالى، فى ظل قيادة سياسية تدعم المرأة المصرية، وتوجه فى كل مناسبة بضرورة احترامها، ومنحها الفرص العادلة لإثبات كفاءتها، بالإضافة إلى تعيينها فى المناصب العليا والفعالة، كما يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات رئاسية بتعديل بعض القوانين، لتحقيق الردع فى مواجهة ممارسات ضارة بها.

إن هذا المناخ الداعم للمرأة الذى وفره الرئيس السيسى للمرأة المصرية والبنت المصرية قد حقق لنا كثيرًا من المطالب التى كنا نطالب بها لصالح تقدم المرأة، ولصالح توفير حياه أفضل لها، مما شجعها على أن تطلق طاقاتها، وأن تخطو بشجاعة لتحقيق أحلامها وآمالها فى الحياة، وأن تتحرك بشكل إيجابى نحو تحقيق أهدافها، وإطلاق طاقاتها الكامنة، هذا يحدث وحدث فى عدة مجالات عالمية فى الفترة الأخيرة، رغـم أبواق التشدد والرجعية والتطرف التى لا تزال تعشش فى الظلام، ولا تزال تقاوم التقدم وتقف ضد حرية البنت، ومنحها حقوقًا عادلة مع الفتى منذ الصغر.

أما أهم حدث جعلنا نفتخر ببناتنا المصريات، ونشر الفرحة والبهجة بداخلى وبداخل كل مصرى وطنى مستنير فى ربوع مصر، رغم الأحداث الخطيرة من حولنا- فهو فوز فرقة بنات «البرشا» بمحافظة المنيا بجائزة الفيلم الوثائقى فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى، فى دورته الـ٤٤ منذ أيام، وهو «رفعت عينى للسما»، وهن قد رفعن رأس مصر عاليًا فى مهرجان كبير وعلنى، يهتم به العالم كله، ويتابع أخباره كل القنوات والفضائيات ووكالات الأنباء العالمية.

فوز تاريخى فى أعرق مهرجان عالمى

إن هذا الفوز يعتبر فوزًا تاريخيًا، لأنه أول فوز لمصر فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى أشهر وأعرق مهرجان سينمائى عالمى، وأن إعلان نتيجة فوزهن فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى هو انتصار لمصر التى تدافع عن سيادتها على أراضيها، وتصمد حماية لأمنها القومى وحماية شعبها الأبى.

لقد كان فوز بنات البرشا انتصارًا باهرًا، جاء فى وقت مناسب للظروف الخطيرة والصعبة فى حرب غزة من حولنا، والجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لوقف الحرب، والمطالبة بالحقوق العادلة للشعب الفلسطينى فى مواجهة الحرب البربرية التى تشنها إسرائيل عليه.

إن إعلان هذا الفوز قد أدخل فرحة غامرة على الشعب المصرى، واستطاعت أن تحققه فرقة «بنات البرشا» من هواة الفن، وسط منافسة شرسة من ٢٢ فيلمًا عالميًا لفنانين محترفين، وهى قرية صغيرة فى المنيا، فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى فى الدورة الحالية ٢٠٢٤، وبذلك تصبح بنات الفرقة بذلك أولى الفائزات المصريات، وأول فوز تاريخى لمصر فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى، حيث حققن فوزًا مستحقًا يحمل معه عدة رسائل:

- أولًا: إنها صرخة لبنات صعيديات تتبنى قضايا مهمة، إذ يقلن لا للزواج المبكر، ولا للعنف الأسرى، ولا للتحرش، ولا لتحريم الفساتين، وقضايا أخرى مسكوت عنها فى مجتمع متشدد يقوم بممارسات ضارة بهن، ويقهر أحلامهن، ويضيق عليهن فى مختلف مجالات الحياة.

ثانيًا: إن الإبداع قد يخرج من رحم المعاناة، وإن فتيات الصعيد قد قررن أن يُعبرن بالفن عن معاناتهن فى مجتمع ذكورى منغلق، وإن انتشار الفكر المنغلق المتشدد والمتطرف الذى يحرم عليهن الحرية والفن والثقافة لا يمكن استمراره أو السكوت عليه أكثر من هذا، وإن الفن هو وسيلته لانطلاق صرخة احتجاج إلى العالم، ومطالبات بالتغيير بشكل علنى.

ثالثًا: إن صرخة الاحتجاج التى انطلقت للبنات فى مهرجان «كان» فى حاجة إلى دعم من المجتمع، ومن الدولة، ومن الكيانات المستنيرة لمقاومة، والتصدى للفكر المنغلق الذى يحرم ممارسة الحياة الطبيعية للبنات فى الصعيد، ويحكم عليهن بالحرمان من أبسط الحقوق، ويمارس صور العنف والرجعية والتشدد، فى وقت تتحرك فيه القيادة السياسية بمصر إلى التقدم والأمان والازدهار.

صرخة من أجل الحرية والمساواة الكاملة

إن صرخة بنات إيزيس من أجل حرية البنت المصرية وكرامتها وتعليمها، واحترام كيانها والقضاء على العنف والممارسات الضارة ضدها، التى عبرن عنها فى مهرجان «كان» السينمائى- تستحق أن يحترمها المجتمع، وأن توجه الدولة الجهات المعنية لدعم فتيات الصعيد، وأن تقوم الأجهزة المعنية بحمايتهن من الفكر المنغلق، والعنف الأسرى والمجتمعى ضدهن، كما أقول إن من حق البنات المصريات أن يتمتعن بالمساواة والعدالة مع البنين منذ الصغر، فليس من المعقول أن يقوم رئيس الدولة بالتوجيه بدعم وحماية البنت المصرية، وأن يوجه باحترام المرأة وصون كرامتها، بينما أجهزة الدولة لا توفر لها الحماية اللازمة فى المدارس، والجامعات، والشارع، وفى صعيد مصر، وفى كل محافظاتنا وشوارعنا.

لقد آن الأوان فى الجمهورية الجديدة أن تحصل البنت والمرأة المصرية على الدعم والمساواة الكاملة مع الرجل والفتى، وأن توفر الدولة ما يكفل دعمها وحمايتها من المتشددين، وفى تقديرى أنه من الضرورى بعد أن قام الرئيس السيسى بتكليف د. مصطفى مدبولى بإجراء تغيير وزارى بتكليفات وتوجيهات جديدة إلى الأفضل- فإنه ينبغى أن يكون من أهداف الحكومة الجديدة دعم فتيات مصر فى اتجاه التقدم والمساواة، وإعطاؤهن الحقوق التى تكفل مساواتهن بالفتيان فى التنشئة والتعليم والجامعات والعمل، وأن تقوم بحماية فتيات الصعيد من ممارسات القهر والعنف، والعمل على القضاء على الفكر الرجعى والمتشدد والمنغلق، الذى يعوق أى تقدم وأى تمكين للبنات وللنساء فى بلدنا.

إن «بنات البرشا» قد رفعن رأس مصر عاليًا أمام أهم مهرجان سينمائى دولى فى مدينة «كان» الفرنسية، فتحية صادقة وتقدير من القلب منى لـ«بنات البرشا»، ولكل بنت أو امرأة تسعى لتحقيق حلمها، وترفع رأس بلدنا أمام العالم، وأطالب الجهات المعنية بتكريمهن، وعلى مستوى عالٍ فى مصر، وأن تستضيفهن برامج «التوك شو» المصرية.

وتحية خاصة مِنى لكل بنت قامت ببطولة فيلم «رفعت عينى للسما» وهن: ماجدة مسعود، وهايدى سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليليا هارون، وهن فرقة من الشابات تقدم عروضًا مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبى الصعيدى فى شوارع قريتهن التى ليس لها وجود على جغرافية الأماكن، وربما لم يسمع الكثيرون عن تلك القرية التى فى الصعيد، إلا أنها قد وضعت الآن على الخريطة العالمية، وأصبحت اليوم محط أنظار العالم بسبب بنات «فرقة البرشا».

إن بنات إيزيس الآن، وبعد فوزهن فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى، قد وضعن أقدامهن على طريق العالمية، وهن فرقة متجولة للفنون المسرحية، ورغم أنهن دون أى دعم ولا أى جهة تبنت موهبتهن، فإنهن استطعن أن يكوّن فرقة أذهلت العالم، واستطعن أن يحققن حلم مصر كلها، بالوصول لجائزة عالمية، فتحية ثانية لهن، وتمنياتى بأن نرى فرقًا فنية وثقافية تكون إضافة لقوة مصر الناعمة، وتأكيدًا لريادة مصر الثقافية والفنية فى وسط العالم.