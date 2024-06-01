يتساءل الملايين عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة حتى يتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة المباريات في الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024

نعرض في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية المقامة خلال الموسم الحالي 2023/2024 حول العالم، حيث جاءت المباريات كما يلي:

مباريات كأس مصر

موعد مباراة نادي فاركو ضد نادي الوسطى في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي أنبي ضد نادي النجوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فيوتشر ضد نادي بترول أسيوط في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس مصر لكرة اليد

موعد مباراة نادي الزمالك ضد نادي البنك الأهلي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الأرجنتيني

مباراة نادي تيغري ضد نادي راسينغ كلوب في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بيلجرانو ضد نادي كوردوبا سانتاجو في تمام الساعة 3:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي لانوس ضد نادي إستوديانتس لابلاتا في تمام الساعة 3:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ارجنتينوس ضد نادي ريفر بليت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي جودوي كروز ضد نادي سان لورينزو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي نيولز أولد بويز ضد نادي ديفينسا خوستيكا في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بوكا جونيورز ضد نادي تاليريس كوردوبا في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 1-6-2024

يمكن متابعة المباريات من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر، ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:

قناة بين سبورت

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12604.

- معامل تصحيح الخطأ: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.