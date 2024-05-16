ممثل جنوب إفريقيا: نعمل على وقف الإبادة الجماعية فى غزة

قال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، وممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل واضح القوانين الدولية والقرارات الأممية.

وأضاف مادونسيلا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح الفلسطينية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نعمل على وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال دمر كل مكان في قطاع غزة واستهدف سكانه ونطالب بوقف الإبادة الجماعية".

وأوضح أن إسرائيل تواصل جرائمها في غزة باستهداف العاملين بالمجال الإغاثي، كما أنها تستمر في إظهار عدم الاهتمام بحياة الفلسطينيين.

وأكد ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، أن الوضع في رفح الفلسطينية مروع والإبادة الجماعية وصلت إلى مناطق غزة كافة.