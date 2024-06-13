الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد صلاح يحضر حفل زفاف محمد هانى

محمد صلاح ومحمد هاني
محمد صلاح ومحمد هاني

شهد حفل زفاف محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حضور محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد تمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب مصر في شباك غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية، حضور نجوم النادي الأهلي بالإضافة إلى العديد من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين.

محمد صلاح يحضر حفل زفاف محمد هانى

على صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي، تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحلة الحالية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في مران بدني متنوع، استعدادًا لضغط المباريات الفترة المقبلة.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني، بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات المران، الذي اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو ضمن مؤجلات دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر والدور الأول بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويحتل الأهلي، المركز الثامن بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 مؤجلات متنوعة ما بين الدور الأول وبداية الدور الثاني بدوري نايل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز في 10 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مباريات والهزيمة خلال مواجهتين.

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