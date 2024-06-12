الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

مارسيل كولر
مارسيل كولر

منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، الضوء الأخضر لإدارة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، بالموافقة على رحيل أى لاعب أجنبى فى حالة وجود عرض مناسب من الناحية المالية، باستثناء الفلسطينى وسام أبوعلى، مهاجم الفريق، الذى يعامل معاملة اللاعب المحلى، مع توفير البديل المناسب للراحلين.

وقال مصدر بالأهلى إن «كولر» أخطر لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، برغبته فى تحسين جودة اللاعبين الأجانب، من خلال التعاقد مع مستويات أعلى من اللاعبين، استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا فى صيف العام المقبل.

وأوضح المصدر أن «كولر» فاجأ لجنة التخطيط ولم يتمسك باستمرار أى لاعب محترف فى صفوف الأهلى، بل طلب أن يكون أى تعاقد لمحترف جديد وفقًا لمعايير مشتركة بينه وبين رئاسة النادى واللجنة.

وأشار إلى أن المدير الفنى للأهلى أبلغ اللجنة بأنه يتطلع للتعاقد مع لاعبين أجانب يتفوقون على مستوى اللاعبين الموجودين حاليًا بالفريق، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منهم، رغبة فى تحقيق نتائج متميزة بمونديال الأندية، كما طلب ضم ٥ لاعبين، منهم لاعب بخط الهجوم وآخر جناح وثنائى فى الدفاع وظهير أيسر، بالإضافة إلى ترشيح لاعب يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب.

كما طلب «كولر» الموافقة على إمكانية رحيل ٧ لاعبين على الأقل ممن لا يرغب فى استمرارهم مع الفريق، مع الوعد بإتاحة الفرصة أمامهم حتى نهاية الموسم الحالى قبل الحكم النهائى على مستواهم الفنى، فى ظل تبقى ١٩ مباراة للأهلى فى مسابقة الدورى الممتاز.

وطرح، خلال جلسته مع لجنة التخطيط، أكثر من حل لتجاوز أزمة إصابة وسام أبوعلى، خلال الشهرين المقبلين، فى ظل عدم وجود مهاجمين، وطلب كذلك مد عقد اللاعب أنتونى موديست لمدة شهرين حتى نهاية الموسم الحالى.

من ناحية أخرى، يترقب المالى أليو ديانج، لاعب الأهلى، وصول عرضددد رسمى من أحد أندية الدورى السعودى، تمهيدًا لانتقاله بمقابل مادى كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى إن «ديانج» حصل على وعد من لجنة التخطيط بالموافقة على رحيله دون وضع أى شروط تعجيزية حال وصول عرض رسمى مميز يليق باسمه واسم نادى الأهلى، خاصة بعدما وافق «كولر» بشكل رسمى على رحيل أى لاعب أجنبى شريطة توفير البديل المناسب فى موسم الانتقالات الصيفى المقبل.

مارسيل كولر الاهلى محمود الخطيب الفلسطينى وسام أبوعلي

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