الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف معاشات يوليو 2024 ومنافذ الصرف المعتمدة

صرف معاش
صرف معاش

 تصدر موعد صرف معاشات يوليو 2024 قائمة بحث الكثير من أصحاب المعاشات، بالتزامن مع توجيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بفتح فروعه البالغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي على مستوى محافظات الجمهورية، استثنائيًا مراعاة لاحتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، وأيضا التيسيرعليهم لقضاء متطلباتهم أ والتزاماتهم مع قرب حلول عيد الأضحى.

موعد صرف معاشات يوليو 2024

يبدأ صرف معاشات يوليو 2024، فى الأول من الشهر المقبل لأكثر من 11 مليون مستفيد من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وكان قد وجه رئيس الجمهورية عبدد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية وفى مقدمتهم أصحاب المعاشات، حيث ارتفعت المعاشات من 86 مليار جنيه عام 2014 إلى 380 مليارًا فى العام المالي 2024.

عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات

ونشر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات وفقًا كالآتي:-

بلغ عدد المستفيدين من المعاشات حوالي 11 مليون و337 ألفا، و240 شخصا.

عدد المؤمن عليهم 13 مليونا و559 ألفا و319 مؤمنا عليه.

بلغ عدد منافذ الصرف 9 آلاف و620 منفذا.

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منافذ صرف المعاشات

ويمكن صرف معاشات شهر يوليو 2024 من خلال عدة منافذ هى:-

  • البنوك والمحافظ الإلكترونية.
  • منافذ البريد المصري.
  • الهواتف المحمولة.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة منافذ فوري وكارت ميزة.

حالات استحقاق المعاش

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، فحق للاشخاص الحصول على المعاش من خلال عدة حالات منها العجز الكامل والعجز الجزئي المستديم ولكن بشرط أن لا يكون هناك أعمال أخرى للفرد لدى صاحب العمل، وأيضا الوفاة بالإضافة إلى أنه يمكن للشخص الحصول على المعاش وهو فى سن الشيخوخة فى حالة اكتمال مدة الاشتراك التأميني والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وبعد 5 سنوات تصبح 180 شهرًا من تاريخ الاشتراك. 

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