عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

قال عادل محمود، المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه دونالد ترامب في موضوع المكاسب والمغانم التي حصل عليها، كما أن حركة حماس تحاول استثمار الحاجة الأمريكية للهدنة.

"وأضاف أن الضغوطات الأمريكية واضحة، سواء كانت تحت الطاولة مع حركة حماس فيما يتعلق بالتقارب واللقاءات، وهذا حدث في الدوحة، وصولًا إلى موضوع الهدنة لمصالح أمريكية عليا، حيث خرجت حرب غزة عن السيطرة، ولم تحقق المكاسب السياسية والعسكرية. والجميع يخشى من مسار ما بعد حرب غزة وكيف ستكون الأمور."

"وأشار إلى أنه عندما تفاوض حماس يعني أن الحركة ستبقى، كما أن السلطة الفلسطينية لديها تحفظات على النقاط العشر التي تم توزيعها عبر بلينكن للدول الست المعنية بالقضية الفلسطينية ما بعد حرب غزة."

"وختم بالقول إن المخاطر للولايات المتحدة، التي رعت الحرب منذ 7 أكتوبر، تتمثل في التخطيط لما بعد حرب غزة، وسيجنح الجميع تحت الضغط نحو التوصل إلى هدنة، لكن السؤال هل إسرائيل جادة في تحقيق هدنة ووقف إطلاق نار شامل، والانسحاب الكامل من غزة؟"