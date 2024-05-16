القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد لقصف الاحتلال مخيم جباليا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر البث الهوائي لها مشاهد لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا الواقع شمال قطاع غزة.

في الجهة المقابلة، قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، حينما نتحدث عن مخيمات قطاع غزة بعمومها وعن مخيم جباليا على وجه الخصوص، فنحن نتحدث عن زقاق به 120 ألف لاجئ كانوا يقطنون في مساحة لا تزيد علي كيلومتر مربع واحد، ربما غادر الآلاف منهم على وقع القصف نحو المناطق الغربية من مدينة غزة، لكن ما زال الكثيرون داخل هذا المخيم وفي مراكز الإيواء التي أجبروا أيضًا على إخلائها باتجاه منطقة الصفطاوي غربى مخيم جباليا.

وأكد أن هناك إصرارًا لدى أهل الشمال ألا يغادروا إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، وإنما بقوا على أقرب نقطة ممكنة من مخيم جباليا، لذلك منطقة أبوإسكندر ومنطقة الصفطاوي والفالوجا هي المنطقة الأكثر ازدحامًا سكانيًا الآن بفعل التوغل البري الحاصل في منطقة جباليا.