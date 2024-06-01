السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترقب فى معسكر الفراعنة لوصول صلاح اليوم.. والعميد يطمئن على تأهيل فتوح

محمد صلاح
محمد صلاح

حالة من الترقب الشديد سيطرت على أعضاء الجهاز الفني لـ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن واللاعبين، انتظارا لوصول محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويمني حسام حسن نفسه بوصول محمد صلاح اليوم السبت وفقا لتأكيدات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حتى يكون هناك متسع من الوقت لخوض صلاح تدريبات كافية مع زملائه قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم. 

في الوقت نفسه تحاصر الشكوك جهاز الفراعنة بشأن إصرار صلاح على تنفيذ رغبة ناديه في عدم الانتظام في معسكر الفراعنة إلا مع بداية الأجندة الدولية بشكل رسمي يوم 3 يونيو، وهو ما يعني من وجهة نظر الجهاز الفني أن صلاح يتعامل مع مسألة انضمامه لمعسكر الفراعنة بشكل رسمي دون رغبة حقيقية من داخله، خاصة بعدما تأكد الجهاز الفني أن اللاعب متواجد في مصر منذ أسبوع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه المنتخب الوطني تدريباته بشكل منتظم داخل معسكره المغلق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث يخوض اللاعبين تدريبات بدنية صباحا في الجيم وتدريب وحيد مسائي على استاد القاهرة فى التاسعة مساء.

الجهاز الفني للمنتخب يطمئن على حالة أحمد فتوح

واطمأن مدرب الفراعنة على سير البرنامج العلاجي للاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفراعنة الذي عانى من شد في العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة، على أمل أن يكتمل علاج اللاعب ويكون جاهزا للمشاركة في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب محمد حمدي للإيقاف.

كذلك بدأ حسام حسن فى تدريب بعض اللاعبين خاصة محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو على ضرورة اللجوء لصناعة العرضيات كحل إضافي عن الاختراق، بهدف الاستفادة من مصطفى محمد كمهاجم يجيد اللعب بالرأس، لزيادة الفاعلية الهجومية لدى منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وتحفظ العميد على الحديث عن أي أمور تخص تشكيلة الفراعنة، مطالبا الجميع بالتركيز فى تعليمات الجهاز الفني، واستغلال فرصة إقامة المعسكر قبل المباريات بشكل كاف حتى يصل الجميع إلى مستوى جيد من الانسجام، وهو ما ينعكس بالإيجاب على أداء الفراعنة خلال المباريات.

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