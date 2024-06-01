نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليا في غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ239، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومدينة غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.
جيش الاحتلال عاث تخريبًا وتدميرًا في جباليًا مستخدمًا سياسة الأرض المحروقة
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بعد تراجع الآليات العسكرية من بلدة جباليا ومخيمها وبلدة لاهيا المجاورة شمالًا، بعد 20 يومًا، تكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل المواطنين، والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة.
وذكرت أن جيش الاحتلال عاث تخريبا وتدميرا في مخيم جباليا، مستخدما سياسة الأرض المحروقة، ما تسبب في استشهاد وجرح المئات، ونزوح قسري لنحو 200 ألف مواطن، وتدمير مربعات سكنية كاملة، وحرق وقصف المنشآت العامة والخدمية، وبدا المشهد من هوله وكأن المنطقة تعرضت لزلزال مدمر.
ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36284 شهيدًا
وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36284 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و82057 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- إصابة عدد من المواطنين جراء شن غارة على حي الصبرة بمدينة غزة وسط القطاع.
- استشهاد الصحفية المذيعة علا الدحدوح في قصف الاحتلال لمنزلها في شارع الجلاء في مدينة غزة.
- استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في قصف منزلا قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
- استشهاد 3 مواطنين على الأقل وجرح آخرون إثر قصف محيط مسجد صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
- انتشال جثامين أكثر من 70 شهيدًا بينهم 20 طفلًا عقب انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- مواصلة البحث عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات في مخيم جباليا، التي لم تسلم من القصف والتدمير.
- إصابة عدد من المواطنين جراء قصف فِناء منزل لعائلة الشريف في مخيم البريج وسط القطاع.
- استشهاد مواطنين اثنين وجرح عدد آخر جراء قصف منزلا بالقرب من عمارة الزهارنة بمدينة غزة.
- إطلاق قذائف المدفعية بكثافة تجاه حي تل السلطان غربي رفح مع تجدد القصف بشكل مكثف شرقي ووسط المدينة.