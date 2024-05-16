الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنوب إفريقيا تطلب من "العدل الدولية" أن تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والانسحاب الكلي والفوري من جميع أراضي القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

نتنياهو تخطى كل الخطوط الحمراء في غزة

وفي سياق متصل، قال وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخطى كل الحواجز والخطوط الحمراء في قطاع غزة.

وأضاف وفد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح الفلسطينية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات المحكمة وانتهكت المواثيق الأممية، مشيرًا إلى أن رفح الفلسطينية هى آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون ودونها لن تعود الحياة إلى غزة.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية إسرائيل الانسحاب أراضي القطاع

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