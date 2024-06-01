عاجل| لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

في خطوة سريعة وهامة لتعويض رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف الأهلى، انهت إدارة النادي التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري.

وأكدت وسائل الإعلام القطرية حصول الأهلي على توقيع صاحب الـ 25 عامًا، لمدة موسم على سبيل الإعارة ليكون تعويضًا لرحيل عبد المنعم إلى موناكو الفرنسي.

وسيكون يوسف أيمن أول صفقات الأهلي الصيفية، لكنها لن تكون الأولى في خط الدفاع حيث يقترب أيضًا من ضم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة.

يوسف أيمن لاعب #الدحيل يقترب من الانتقال إلى النادي #الأهلي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة pic.twitter.com/TvhROcKH5n — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 1، 2024

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. يوسف أيمن بديل عبد المنعم في الأهلى

تدرج في مراحل الناشئين بالنادي الأهلي وكان من جيل لاعبي الفريق الأول أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم وتجمعه علاقة صداقة قوية مع لاعبي الفريق.

بدأ مسيرته في قطر مع أكاديمية أسباير الشهيرة ولعب لصفوف الدحيل في 2016 بلقاء وحيد ثم انتقل لنادي أبوين البلجيكي في أولى خطواته الاحترافية لكنه لم يشارك كثيرًا ليعود إلى قطر.

وبدأ يوسف مسيرته الحقيقية مع نادي قطر القطري في موسم 2018-2019 وشارك في 38 لقاء وسجل هدفا واحدا.

وبعدها تنقل اللاعب بين أندية قطر، السيلية ثم استقر في الدحيل منذ صيف 2022.

شارك مع الدحيل في 58 لقاء بجميع المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

لعب خلال مسيرته 96 لقاء وسجل 6 أهداف وصنع هدفا، تحصل على 26 إنذارا وطرد وحيد.

يتميز بطول القامة حيث يبلغ طوله 1.90 م ويمتاز بتسجيله للرأسيات.

لعب يوسف على العديد من المهاجمين المميزين وعلى رأسهم هذا الموسم ضد كريستيانو رونالدو قائد النصر في دوري أبطال آسيا، كما لعب على الهداف التاريخي عمر السومة.

لاعبو الأهلى يتابعون مدافع الدحيل

وكان عدد من لاعبي الأهلي، قد قاموا بمتابعة حساب يوسف أيمن عبر «إنستجرام»، وهم مصطفى شوبير، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد مجدي قفشة، وأحمد عبالقادر، وخالد عبدالفتاح.