السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

طلاب
طلاب

تتصاعد حدة البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني عقب اعتمادها رسميا خلال الساعات الماضية من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي حيث تم الإعلان عن قائمة أسماء أوائل الطلاب كاملة في العام الدراسي 2023-2024.

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني من خلال رابط موقع الدستور (من هنا) الذي تم تخصيصه لخدمة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة حيث يدخل الطالب رقم جلوسه فقط لمعرفة قائمة درجاته كاملة والتي تم نشرها بشكل رسمي عقب اعتماد النتيجة منذ دقائق.

وأعلن أيضا مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية تفعيل رابط الموقع الإلكتروني ونشر كافة درجات طلاب 3 إعدادي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك حتى يتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

خلال ساعات.. احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ من خلال الرابط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

كم نسبة النجاح في نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2024؟

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن نسبة نسبة النجاح في نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2024 بلغت نحو 93.7 % لمرحلة التعليم الأساسي و91 % للشهادة المهنية و98 % للصم والبكم و100 % لذوي البصيرة وجميعهم يمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال المواقع السابقة وتم نشر أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية محو 108 ألف و366 طالب وطالبة وأن متوسط الحاصلين على 50 % فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و548 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024. 

اقرأ أيضا 

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية نتيجة محافظة الدقهلية الترم الثاني الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية طلاب الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي

مواد متعلقة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

آخر ما كتبته الطبيبة المصرية نهي سالم قبل مقتلها في تركيا.. وأصدقاؤها:" رحلت الأجمل والأنقي"

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

"تصرف غريب" فضح الفاعل.. تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل سرقة منزله (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة