رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

تتصاعد حدة البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني عقب اعتمادها رسميا خلال الساعات الماضية من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي حيث تم الإعلان عن قائمة أسماء أوائل الطلاب كاملة في العام الدراسي 2023-2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني من خلال رابط موقع الدستور (من هنا) الذي تم تخصيصه لخدمة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة حيث يدخل الطالب رقم جلوسه فقط لمعرفة قائمة درجاته كاملة والتي تم نشرها بشكل رسمي عقب اعتماد النتيجة منذ دقائق.

وأعلن أيضا مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية تفعيل رابط الموقع الإلكتروني ونشر كافة درجات طلاب 3 إعدادي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك حتى يتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

كم نسبة النجاح في نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2024؟

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن نسبة نسبة النجاح في نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2024 بلغت نحو 93.7 % لمرحلة التعليم الأساسي و91 % للشهادة المهنية و98 % للصم والبكم و100 % لذوي البصيرة وجميعهم يمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال المواقع السابقة وتم نشر أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية محو 108 ألف و366 طالب وطالبة وأن متوسط الحاصلين على 50 % فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و548 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

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