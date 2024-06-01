السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر ما كتبته الطبيبة المصرية نهي سالم قبل مقتلها في تركيا.. وأصدقاؤها:" رحلت الأجمل والأنقي"

نهي سالم
نهي سالم

لا يزال الغموض يحيط بمقتل الطبيبة المصرية نهى محمود سالم، التي عُثر على جثتها في غابات بالقرب من محطة مترو كوكاتيب في بيرم باشا بإسطنبول في تركيا، وذلك في 29 مايو 2024.

وكانت نهى، البالغة من العمر 31 عامًا، قد سافرت إلى تركيا في رحلة سياحية قبل حوالي شهر من وفاتها، وقد أبلغت عائلتها عن اختفائها في 24 مايو، بعد انقطاع التواصل معها.

وبعد أيام من البحث، عُثر على جثة نهى، التي تم التعرف عليها من خلال اختبارات الحمض النووي، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نهى تعرضت للقتل، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول ملابسات وفاتها أو هوية القاتل.

وقد عبرت عائلة نهى وأصدقائها عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدانها، وطالبوا السلطات التركية بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الجريمة وتقديم القاتل للعدالة.

أثار مقتل نهى سالم موجة من التعاطف والتضامن في مصر وتركيا، وعبّر العديد من الأشخاص عن غضبهم مما حدث لها وطالبوا بتحقيق العدالة للطبيبة الشابة.

ماترميش على الأرض

 ونهي هي صاحبة مبادرة “ماترميش على الارض” وكانت أخر ما كتبته علي صفحتها “ لو بطلنا نحلم نموت”.

 

 

اصدقاؤها ينعونها 

وقال جرجس صبحي:" صحيت على خبر مفزع ومحزن وهو مقتل صديقتي العزيزه الجميله الدكتوره نهي محمود أثناء زيارتها لتركيا  لييييه بجد والله دي ملاك وقلبها جميل جدًا،  استفاد إيه إللي عمل كده  مليون لعنة عليك من كل قلبي لييه بجد لييه بنضيع وبنقضى دايمآ على الأجمل والأنقى والانضف والارقي..د. نهى. فضلت حياتها كلها تخدم الإنسان والإنسانية وعملت مبادرة إسمها "نهى ماترميش على الأرض" عشان نعيش في أرض جميلة ونظيفة  ورغم كده محدش سابها في حالها من إللي قلوبهم متعرفش غير الكراهية والشر د. نهى كانت بتحب الحياة وبتحب الخير لكل الناس".

وقال أحمد أبو شادي:" رحلت دكتورة نهى في مفاجأة وصدمة لكل من عرف هذه الانسانة الراقية المستنيرة صديقة البيئة 
ستظلي في الذاكرة والوجدان علامة جميلة مضيئة نادرة الوجود نهى "

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