"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين فى رفح وشرق مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خوض جنودها اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محور تقدم جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي، منذ قليل: "استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد هارون شرق رفح، وما زالت النيران مشتعلة في الجرافة حتى اللحظة".

كما استهدفت كتائب القسام دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع.