إسرائيل تطالب "العدل الدولية" برفض دعوى جنوب إفريقيا المقدمة ضدها

طالبت إسرائيل محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، برفض دعوى جنوب إفريقيا المقدم للمحكمة والمطالبة بالانسحاب من قطاع غزة.

وذكرت وكالة رويترز، أن إسرائيل سعت لتبرير هجومها على رفح أمام المحكمة، وطلبت من القضاء رفض طلب بريتوريا مدعية أنها تتصرف دفاعا عن النفس.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف، وذلك وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

إسرائيل ترد على جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية فى غزة

واستكملت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع، في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وستقدّم إسرائيل، اليوم الجمعة، ردّها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على اتهامات جنوب إفريقيا، بأنها صعّدت حملة "الإبادة الجماعية" في غزة بعمليتها العسكرية في رفح.

قرار منتظر اليوم من محكمة العدل الدولية

يُشكِّل القرار المنتظر أن تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ضغطًا كبيرًا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى منع مقتل المزيد من المدنيين في غزة.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس، أن جنوب إفريقيا "تقدم ادعاءات متحيزة وكاذبة"، "تعتمد على مصادر غير موثوقة من حماس".

وجاء بيان الخارجية الإسرائيلية ردًا على قضية رفعت إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، أمس الخميس، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

جاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "إسرائيل تتصرف وفقًا للقانون الدولي والتزاماتها الإنسانية"، مضيفًا: "أثناء تنفيذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية".

ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية محكمة العدل الدولية، إلى "رفض استئناف جنوب إفريقيا ووضع حد لإساءة استخدام المحكمة".