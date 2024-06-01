السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختفاء "فتاة دكرنس"

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب فتاة بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك فى إطار ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/5 الماضى تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما.

وبإجراء التحريات تبين قيام شخصين (عامل وسائق مركبة "توك توك" - مقيمان بدائرة المركز) "تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة" باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على (هاتفها المحمول، مبلغ مالى)، وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بنى عبيد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما. 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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