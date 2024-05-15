تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى مع نائب وزير الخارجية الروسى فى العاصمة المنامة

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على هامش القمة العربية الـ33 التي ستنطلق أعمالها غدا في العاصمة البحرينية المنامة.

وأطلع الرئيس عباس، بوجدانوف، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وتطرق أبو مازن إلى العدوان الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمتمثل باستمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

الرئيس الفلسطيني: سنواصل السعي للحصول علي عضويتنها الكاملة في الأمم المتحدة

وأكد الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين ستواصل سعيها للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وحمل الرئيس عباس، المبعوث الروسي، تحياته لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مثمنا مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان، مؤكدا اعتزازه بعلاقات الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين.

من جانبه، نقل بوجدانوف تحيات الرئيس بوتين للرئيس الفلسطيني، مؤكدا موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وسبق، واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، في مقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش القمة العربية الـ33 التي ستنطلق أعمالها غدًا.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره العراقي، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وجدد الرئيس عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من خطورة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح والذي سيتسبب بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الآلاف من الأبرياء جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.