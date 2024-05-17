الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بث مباشر.. استكمال دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى "العدل الدولية"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

تستكمل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وستقدّم إسرائيل، اليوم الجمعة، ردّها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها صعّدت حملة "الإبادة الجماعية" في غزة بعمليتها العسكرية في رفح.

ويُشكِّل القرار المنتظر أن تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ضغطًا كبيرًا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى منع مقتل المزيد من المدنيين في غزة.

محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة قطاع غزة الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين جلسات الاستماع رفح

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