كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية كاشفة للوضع الحالي بالمنطقة

قال الكاتب محمد علي حسن، متخصص في الشؤون الخارجية، إن القمة العربية كبداية كل ما ورد فيها من كلمات القادة والزعماء والبيان الختامي كان كاشفًا لجميع الأحداث التي يعيشها الوطن العربي خلال الفترة الماضية، خاصة ما يحدث في قطاع غزة، والمرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشار حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة التي كانت كاشفة بكل ما تحمله الكلمة من معاني للوضع الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، موضحًا أن البيان الختامي للقمة كان بها ملفات كثيرة تمت مناقشتها وهناك مخرجات تم الإعلان عنها، وهناك توصيات خرجت في هذه القمة.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي

وتحدث الكاتب الصحفي، عن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، قائلًا: “الرئيس كشف عن الخطر الذي يحيط بالقضية الفلسطينية والمماطلة الإسرائيلية، وإرهاب الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأراضي المحتلة، فضلًا عن دعوته للسلام ليس من أجل هذا الجيل فقط، ولكن من أجل أجيال مقبلة”.

وتابع: “يجب أن نتوقف عند كلمة الرئيس السيسي عندما أكد أنه واهن من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعًا أو تحقق مكاسب”.