النيل للأخبار: آلاف شاحنات المساعدات تنتظر أمام معبر رفح ولا تستطيع الدخول

قال حمادة العربي، مراسل النيل للأخبار، إن جيش الاحتلال يواصل غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لمنع دخول المساعدات إلى غزة، حيث تغلق قوات الاحتلال معبري رفح وكرم أبوسالم لليوم الثامن على التوالي.

وأضاف "العربي"، خلال تصريحاته عبر قناة "النيل للأخبار"، أن قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإنسانية، وقبل إغلاق المعبر كانت هناك قلة في إدخال المساعدات عبر المعبرين، لكن قوات الاحتلال أرادت أن تمنع نهائيًا دخول المساعدات والاستجابة لجهود الدولة المصرية والضغوط الدولية المستمرة لإدخال أكبر كمية من المساعدات.

المستشفى الأوروبي أعلن أنه سيتوقف قريبًا عن تقديم الدعم الطبي

ونوه مراسل النيل للأخبار بأن المستشفى الأوروبي أعلن أنه سيتوقف قريبًا عن تقديم الدعم الطبي للمرضى والمصابين بسبب نفاد الوقود، ومنع دخوله عبر معبر رفح، فضلًا عن القصف المستمر لمدينة رفح الفلسطينية، خاصة جنوب شرق المدينة، وإلقاء المنشورات التي تطالب الفلسطينيين بالنزوح.

وأوضح مراسل النيل للأخبار أن هناك آلاف الشاحنات التي تحمل المساعدات وتنتظر أمام معبر رفح، ولا تستطيع الدخول للقطاع، بسبب سيطرة جيش الاحتلال على المعبر من الجانب الفلسطيني.