الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليلة دامية.. الاحتلال يحرق خيامًا للنازحين واشتباكات عنيفة شمال غزة

الاحتلال يحرق خياما
الاحتلال يحرق خياما للنازحين

أفاد إعلام فلسطيني، باشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت الفصائل الفلسطينية، قوات للاحتلال في منطقة المنشار ببلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وشهدت المنطقة استنفارًا لجيش الاحتلال.

 

انتشال جثامين 6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي

وانتشل جثامين 6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على منزل في جباليا البلد شمالي القطاع، فضلًا عن ارتقاء 3 شهداء بغارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلق الاحتلال النار وسط وشرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما أحرقت طائراته خيامًا للنازحين برفح الفلسطينية، وأيضًا شن غارة للاحتلال على حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

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