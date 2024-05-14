"المصريين الأحرار": مصر تتحرك بقوة للحفاظ على أمنها القومى

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة تتعامل وفق مبادئ وقيم على اختلاف القضايا وفى القلب منها الأزمة الفلسطينية، معقبًا "عبر التاريخ تسطر بلادنا مواقف واضحة للحفاظ على الأمن القومى ومساندة غير مشروطة للشعب الشقيق، الذي يتعرض لإبادة جماعية".

وأكد خليل، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري هو الأبرز في لحرفية واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية في حل القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى على الصعيد الدبلوماسى والسياسى.

الشعب المصري لا يقل وعيًا عن النخب السياسية

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن الشعب المصري بطبيعته يتحرك بقوة وصبر خلف القيادة السياسية عندما يكون هناك أي مساس بالأمن القومي المصري، فضلًا عن تأثر الشعب المصري بالقضايا الإنسانية سواء القضية الفلسطينية أو السودان وغيرهما.

وأوضح أن الشعب المصري لا يقل وعيًا عن النخب السياسية، ويقدر جدًا الحكمة البالغة التي يدير بها الرئيس السيسي، فضلًا عن الإعلام الواعٍ في نقل القضايا والمشكلات، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها السلبية على الشعبين.

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار، جميع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطينية حتى الآن إلى اتخاذ خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين وحقوق الشعب المُحاصر.