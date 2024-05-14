أستاذ زراعة حيوية: مشروع مستقبل مصر نهضة كبيرة في التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، إن مشروع مستقبل مصر عملاق ولا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة وليس أفراد، مشيرا إلى أن هذا المشروع له بينة تحتية قبل الزراعة منذ عام 2017، وهناك شبكة طرق عملاقة مثل طريق الضبعة الذي تحدث عنه الرئيس السيسي أمس.

طريق الضبعة هدفه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية

أضاف سالم، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البعض كان يعتقد بأن طريق الضبعة هدفه خدمة المواطنين الذين يسافرون للساحل الشمالي، ولكن في حقيقة الأمر الهدف منه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية المقامة هناك بمستلزمات الإنتاج الزراعي ومخرجاته.

وأوضح أستاذ الزراعة الحيوية، أنه لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022، وطاقتهم تقرب من 4.8 مليار متر مكعب، وبفضل هذه المحطات خرج مشروع مستقبل مصر للنور، منوهًا بأن مصر تعاني الفقر المائي، إذ إن حصة الفرد الواحد أقل من 500 متر مكعب في المياه سنويا.