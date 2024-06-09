الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. مقتل قائد إسرائيلى أثناء عملية تحرير المحتجزين وسط غزة

جنود الاحتلال فى
جنود الاحتلال فى غزة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل القائد أرنون زامورا، من وحدة مكافحة الإرهاب "يمام"، بالمستشفى، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال عملية تحرير المحتجزين الأربعة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأصيب "زامورا" بجروح بالغة خلال عملية التحرير بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأعلن جيش الاحتلال إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في عملية خاصة ومعقدة بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بعد 246 يومًا في الأسر.

ووفقًا لجيش الاحتلال، جرى تحرير هؤلاء المحتجزين من موقعين مختلفين في وسط النصيرات.

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