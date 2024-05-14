الطاهري: النضج العربي يميز بين أولويات كل دولة عربية ومحددات سياستها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مقررات القمم العربية السابقة منذ عام 2002 وحتى اليوم، احتفظت بمقررات قمة بيروت 2002 وما صدر بمبادرة السلام العربية كمرجعية استراتيجية للعرب فيما يخص السلام مع إسرائيل.

وأضاف "الطاهري" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النضج العربي أصبح يميز الآن بين أولويات كل دولة عربية ومحددات سياستها الخارجية وهو أمر يتعلق بسيادة كل دولة من جهة، ولكن في أمر الإجماع العربي أصبح ناضجا والموقف العربي ثابت فيما يخص التعامل مع إسرائيل والسلام معها ومرجعيته حتى الآن هو مقررات قمة بيروت في 2002، والمتمثلة في المنتج الرئيسي عنها وهو المبادرة العربية للسلام.

حالة سجال بين دول دخيلة على الإقليم بشكل أو بآخر

ونوه الكاتب الصحفي، بأن الوضع الآن أسوأ كثيرا منذ اندلاع الأزمة منذ 6 أشهر، متابعًا: “خلال الشهور الماضية رأينا ما جرى على أرض العرب من تلاعب بالمنظومة الأمنية الإقليمية فيما عرف بالاستهداف الإسرائيلي لإيران والرد الإيراني، حيث تم التلاعب بأمن أربع دول عربية، وشاهدنا سماء الدول العربية وهي في حالة سجال بين دول دخيلة على الإقليم بشكل أو بآخر”.

وأردف: “لم تكن أذرع إيران تتحرك في السابق بهذا الشكل ولم تكن الأزمة الغذائية في فلسطين قد انفجرت بهذا الشكل، ولم تكن إسرائيل تمادت إلى هذا النحو دون أي رادع من المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة التي باشرت أقصى ما يمكن مباشرته مع إسرائيل ولم تحدث أي نتيجة مرجوة”.