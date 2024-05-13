الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس قسم الباطنة: معدلات الإصابة بجرثومة المعدة بين الأطفال عالية بسبب التجمعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة رباب ماهر، رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن جرثومة المعدة مكانها موجود تحت بطانة المعدة، مشيرة إلى أن أعراضها شاملة القىء وعدم الارتياح والإسهال.

وأضافت "ماهر"، خلال تصريحاتها عبر قناة dmc، أنه يجب أن يكون هناك استشارة طبية للكشف عنها من قبل متخصص، موضحة أنها تنتقل عن طريق الطعام الملوث أو انتقالها من شخص مصاب، أو استخدام الأدوات بين الزوجين، أو عن طريق الماء الملوث أو أطعمة الشوارع.

ونوهت رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة بأن معدل إصابة الأطفال  بجرثومة المعدة أصبحت أعلى من قبل، وذلك نتيجة التعاملات مع بعضهم أو تناول أطعمة ملوثة من الشوارع.

أعراض القرحة

ولفتت إلى أن معظم الناس يعانون من جرثومة المعدة لسنوات دون أن يعرفوا ذلك لعدم ظهور أي أعراض عليهم، منوهة بأن هذه الجرثومة تؤدي إلى التهاب أو قرحة في المعدة.

وعن أعراض القرحة، قالت: ألم في البطن يحدث في منتصف الليل عندما تكون المعدة فارغة، ألم خيف مستمر في البطن، ألم في البطن بعد ثلاث ساعات من تناول الطعام، ألم في البطن يظهر ثم يختفي لعدة أيام أو أسابيع، فقدان الوزن، عدم الشعور بالجوع، نفخة، غثيان، تقيؤ، براز أسود.

جرثومة المعدة جرثومة المعدة بين الأطفال معدلات الإصابة بجرثومة المعدة رئيس قسم الباطنة رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة الدكتورة رباب ماهر

مواد متعلقة

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": نتوسع فى الصوب الزراعية للحفاظ على المخزون المائى

الرئيس السيسى: هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألّا يخسر المشروع

الرئيس السيسى: لو لدينا مياه تكفى لزراعة 100 مليون فدان لفعلنا ذلك

"بتودوا الفلوس فين؟".. الرئيس السيسى: "مكنش عندى خيارات تانية وأنى أسيب البلد تخرب"

المدير التنفيذي لـ"مستقبل مصر" يُشيد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

الرئيس السيسى للمستثمرين: شاركنى حرصى على المياه ولا بد من الزراعة بنظم رى أكثر حرصًا

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": 2.2 مليون فدان باكورة التنمية بالدلتا الجديدة

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

أصغر مربي نعام في مصر.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة يوسف العدلي

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟