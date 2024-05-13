رئيس قسم الباطنة: معدلات الإصابة بجرثومة المعدة بين الأطفال عالية بسبب التجمعات

قالت الدكتورة رباب ماهر، رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن جرثومة المعدة مكانها موجود تحت بطانة المعدة، مشيرة إلى أن أعراضها شاملة القىء وعدم الارتياح والإسهال.

وأضافت "ماهر"، خلال تصريحاتها عبر قناة dmc، أنه يجب أن يكون هناك استشارة طبية للكشف عنها من قبل متخصص، موضحة أنها تنتقل عن طريق الطعام الملوث أو انتقالها من شخص مصاب، أو استخدام الأدوات بين الزوجين، أو عن طريق الماء الملوث أو أطعمة الشوارع.

ونوهت رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة بأن معدل إصابة الأطفال بجرثومة المعدة أصبحت أعلى من قبل، وذلك نتيجة التعاملات مع بعضهم أو تناول أطعمة ملوثة من الشوارع.

أعراض القرحة

ولفتت إلى أن معظم الناس يعانون من جرثومة المعدة لسنوات دون أن يعرفوا ذلك لعدم ظهور أي أعراض عليهم، منوهة بأن هذه الجرثومة تؤدي إلى التهاب أو قرحة في المعدة.

وعن أعراض القرحة، قالت: ألم في البطن يحدث في منتصف الليل عندما تكون المعدة فارغة، ألم خيف مستمر في البطن، ألم في البطن بعد ثلاث ساعات من تناول الطعام، ألم في البطن يظهر ثم يختفي لعدة أيام أو أسابيع، فقدان الوزن، عدم الشعور بالجوع، نفخة، غثيان، تقيؤ، براز أسود.