الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": 2.2 مليون فدان باكورة التنمية بالدلتا الجديدة

العقيد الدكتور بهاء
العقيد الدكتور بهاء الغنام

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الجهاز يضم عددًا من المشروعات الزراعية، والباكورة كانت في الدلتا الجديدة، فضلاً عن سيناء والسادات والمنيا وبني سويف والداخلة والداخلة والعوينات.

الدلتا الجديدة باكورة التنمية

وأضاف "الغنام"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن باكورة التنمية كانت في الدلتا الجديدة التي تمثل 2.2 مليون فدان، وهذا ما يبين حجم وضخامة الانفاق الاستثماري في هذا القطاع الزراعي من شبكات ومحطات كهرباء وطرق وأيضًا أجهزة محورية وبوسترات، وغيرها.

وأشار المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إلى أن شركاء التنمية وكل أجهزة الدولة تكاتف من أجل إنجاح هذا المشروع، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الدلتا الجديدة كان على المياه الجوفية، بينما المرحلة الثانية تمثلت في معالجة كمياه الصرف الزراعي واستخدمها بدلًا من إهدارها وإلقائها في البحر المتوسط.

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