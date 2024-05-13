الإثنين 13 مايو 2024
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مسرح

المخرج أحمد الدالى: قرار رئيس هيئة قصور الثقافة تجاه أزمة الثقافة الجماهيرية "إيجابى"

هيئة قصور الثقافة
هيئة قصور الثقافة

علق المخرج المسرحي أحمد الدالي على أزمة مسرح الثقافة الجماهيرية، قائلًا: من وجهه نظرى من أهم هذه الأزمات إقحام السينما فى المسرح، لا بد أن يكون المسرح للمسرحيين فقط، ونحن نعلم أنه اتجاه عام نحو استغلال كل وزارة الموارد التى تملكها لإدخال الربح، ولكن هذا لا ينطبق على وزارة مثل الثقافة ومن باب أولى أن تعود دور العرض السينمائى كما كانت من قبل، هذه واحدة.

وأضاف الدالي، خلال تصريحات خاصة لجريدة "الدستور"، أن المشكلة الثانية هى تزمت بعض موظفي المواقع الثقافية واضطهادهم المستمر الشباب المسرحيين بقفل المواقع فى وجوههم، وثالثا وهذا الأهم موضوع المورد الذى هبط علينا فجأه الذى يأخذ أكثر من ثلثي الميزانية، بالإضافة إلى التأخير فى التوريد والأخطر من ذلك أن يتعامل مع المبدعين من مخرجين ومؤلفين على أنهم تجار سلع ويطلب منهم فاتورة إلكترونية.

نتمنى تفعيل نتائج الاجتماع على أرض الواقع

وتابع: كل هذه الأشياء تصيب المبدعين بالإحباط ما يجعلهم يأخذون قراراتهم بعدم التعامل مع الثقافة، فهذا هو اعتراضى على وجود فاتورة إلكترونية للمخرج والمؤلف والديكور. 

وأشار المخرج المسرحي إلى أن قرار رئيس الهيئة إيجابى تجاه هذه الأزمات واختيارهم لمن يمثل المسرحيين أمثال أستاذ يسرى حسان وأستاذ عزت زين وأستاذ أحمد البنهاوى، فهم مهمومون بقضايا المسرح والمسرحيين، أما بخصوص النتائج التى أسفرت عنها الاجتماع فنتمنى تفعيلها على الواقع مع الاعتراض على استمرارية السينما متطفلة على المسرح.

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