السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: لدينا أكبر شركات للهواتف المحمولة.. ونسعى لإقناع آبل للاستثمار فى مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نستهدف أن يكون لدينا أكبر خمس شركات للهواتف المحمولة في مصر، هي سامسونج، أوبو، تشاومي، فيفو، وهناك محاولات مع شركة آبل لإقناعهم بالاستثمار في مصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقد عدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، أننا نستهدف خلق فرص عمل كبيرة جدًا، ومنتج محلي يغطي السوق المحلي بدلًا من استيراده، ولدينا فرص تصدير.

تحقيق أكبر حجم من الإنتاج لتغطية السوق المصرية

وأوضح رئيس الوزراء، أن بعض المصانع كانت تشهد مشكلات في المكون الدولاري، لكن اليوم أصبحت المشكلة محلولة، ويتم الوصول للمستهدف بإنتاج نصف مليون هاتف محمول شهريًا لدى كل مصنع.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى مع تلك المصانع العالمية لتحقيق أكبر حجم من الإنتاج لتغطية السوق المصرية، والتوسع في التصدير.  

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