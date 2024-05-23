الأهلى "شال ليلة" الزمالك.. مواقف سيئة غيّرت خريطة تنظيم نهائى إفريقيا

جاءت الأحداث المؤسفة خلال مراسم احتفالية فوز الزمالك ببطولة الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي لتقلب الأوضاع رأسًا على عقب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي.

فقد قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الإشراف على المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة خلال مباراة الأهلى والترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا لتفادي الأخطاء التي ظهرت في نهائي الكونفيدرالية.

وكشف مصدر مسئول عن أن مسئولي "كاف" قد عقدوا اجتماعًا عبر فيديو كونفراس مع إدارة نادي الأهلى واتحاد الكرة، طلبوا فيه أن يكونوا مسئولين عن المقصورة بعد الأحداث التى شهدتها مواجهة الزمالك ونهضة بركان.

وأضاف المصدر أن "كاف" قرر إلغاء المراسم في أرض الملعب والاكتفاء بالممر الشرفي خلال تسلم الفريقين المداليات في المقصورة الرئيسية لعدم حدوث صدام مع أسر وعائلات اللاعبين مثلما حدث عقب لقاء الزمالك ونهضة بركان.

وأشار المصدر إلى أن "كاف" تسلم استاد القاهرة بشكل رسمي قبل المباراة بـ48 ساعة من أجل تجهيز المراسم، وهو الأمر الذي جعل اتحاد الكرة ينقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى الجبل الأخضر.

كاف يخطر الجهات المختصة بإسناد النهائي للمخرج البرتغالي

من جهة أخرى أبلغ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الجهات المختصة بمصر بإسناد إخراج مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا للمخرج البرتغالي خوان.

وطلب المخرج خوان تواجد أسامة الهواري مخرج نهائي الكونفيدرالية معه بجانب 4 مساعدين حيث عملا سويًا من قبل ويثق في قدراته، وكان من المفترض أن يكون الهواري مخرجًا لمباراة سموحة وفاركو الجمعة المقبل ولكن التليفزيون المصري قرر تغييره بعدما طلب خوان تواجده في النهائي.

في المقابل ترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى، وفد النادى الذى توجه إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترجى الرياضي، وتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة رئيس الفريق التونسي.

وقام الخطيب باستقبال البعثة وسط تجهيزات كاملة بإنهاء كل الإجراءات قبل أن تغادر البعثة التونسية إلى أحد فنادق التجمع الخامس.

وتعادل الفريق الأول بنادي الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.