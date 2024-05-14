الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أزمة جديدة بين الزمالك وكاف قبل نهائى الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك
الزمالك

طلب مسئولو كاف في الاجتماع التنسيقي لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بحجب 6000 تذكرة لنهائي الكونفدرالية.

الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك، خاصة أن عدد جماهير نهضة بركان لن يزيد على 100 متفرج في اللقاء.

وسبق أن كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت بالأمس على الملعب البلدي ببركان.

وأكد محمد أسامة أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة، وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

الزمالك نهضة بركان نهضة بركان المغربي الكونفدرالية بركان

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أزمة جديدة بين الزمالك وكاف قبل نهائى الكونفدرالية الإفريقية

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