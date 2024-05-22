الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس، قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انتهائهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، خلال الساعات المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات؛ تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

في السياق ذاته، حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عبر صفحتها الرسمية، اعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بورسعيد برقم الجلوس 2024 اليوم الأربعاء 22 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس عبر على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في بورسعيد عبر موقع “فيسبوك” من خلال الضغط هنا.

كما تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” من خلال الضغط هنا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لجميع المواد على النحو التالي:

مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة، يتم تقسيمهم على 6 أسئلة مختلفة

مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

المجموع الإجمالي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة.

المجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

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