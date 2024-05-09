الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بصيغة pdf.. تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية الترم الثاني

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

تزايدت معدلات البحث الإلكترونية عن رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024  pdf الاسترشادية الترم الثاني في مصر خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء امتحانات الترم الثاني في عدد من المحافظات، وفقا للجداول المعتمدة في المديريات التعليمية لكل محافظة.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf

يأتي تزايد معدلات البحث عن رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024  pdf للترم الثاني، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن توفير نماذج استرشادية للطلاب لتدريبهم على نظام الاختبارات وكيفية الإجابة الصحيحة.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية 

ويرصد "الدستور" خطوات تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بصيغة pdf للفصل الدراسي الثاني في جميع المواد عبر السطور التالية:-

تبدأ أول خطوة في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هــــنا، وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة 

الضغط على قسم النماذج الاسترشادية، ثم تحديد الصف والفصل الدراسي، وبعد ذلك اختيار المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها، ثم الضغط على أيقونة تحميل.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الثاني

لجميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني pdf

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 pdf بالاجابات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الثاني، وجاء الجدول على النحو التالي:-

  • يوم الخميس 9 من مايو 2024: امتحان مادة |(العلوم، ومادة تكنولوجيا المعلومات).
  • يوم السبت 11 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة الإنجليزية، مهارات مهنية).
  • يوم الأحد 12 من مايو 2024: امتحان مادة مادة (الدراسات الاجتماعية).
  • يوم الخميس 13 من مايو 2024: امتحان مادة (الرياضيات).

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي ترم ثاني 2024 بني سويف

وفي محافظة بني سويف، اعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الثاني، على النحو التالي:-

  • يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: مادتي (اللغة العربية، التربية الدينية).
  • يوم الأحد 12 من مايو 2024: مادتي (اللغة الأجنبية، الرياضيات).
  • يوم الثلاثاء 14 من مايو 2024: مادتي (الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 10:30، الحاسب الالي).
  • يوم الخميس 16 من مايو 2024: مادتي (العلوم، المهارات المهنية).

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