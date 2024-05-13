موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الثانى واستخراجها بالرقم القومى

تزايدت عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني خلال الفترة الجارية بالتزامن مع قرب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات وبدء مرحلة التصحيح ومراجعة الإجابات تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية والمدارس الابتدائية.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني سيكون خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري أو بداية شهر يونيو المقبل بحد أقصى، وذلك وفق الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى.

تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في كل مديرية تعليمية على حدة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، على غرار الفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي فور الانتهاء من تجهيزها واعتمادها رسميا.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة البوابة الالكترونية للمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختر مرحلة «الدراسة الابتدائية».

اضغط على الصف الرابع الابتدائي.

اختر الفصل الدراسي الأول.

عرض النتيجة.

كيفية تفسير الألوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن دلالات الألوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي يمكن تفسيرها على النحو التالي:

اللون الأزرق ويشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات وحصل على درجات تتراوح من 85 - 100%.

اللون الأخضر ويشير إلى أن الطالب اكتساب المهارات وحصل على درجات تتراوح من 65 - 85 %.

اللون الأصفر ويشير إلى أن الطالب يحتاج للدعم وحصل على درجات تتراوح من 50 - 65 %.

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم تكتسب المهارات اللازمة وحصل على درجات من 0 لأقل من 50 %.

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