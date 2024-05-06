خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى لشهر مايو 2024

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، تزامنًا مع إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامجي "الضمان الاجتماعي "، و"تكافل وكرامة".

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 لجميع المستفيدين من الدعم النقدي بداية من يوم 15 مايو الجاري.

وأوضحت وزارة المالية، أن ميزانية برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى،" بنسبة 29%.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 15%

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لشهر مايو بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15% بداية من شهر مارس، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه؛ لتصل الزيادة خلال عام واحد 55% من قيمة المعاش.

وارتفعت قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة على النحو التالي:-

معاش الأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

معاش المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

معاش الأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ومن خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التي فعلتها وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

يختار المواطن أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.

ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.

ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول.

وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

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