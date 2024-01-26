الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 بالخطوات

نتيجة الصف الرابع
نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

ويبحث أولياء الأمور وطلاب المرحلة الابتدائية على المواقع الإلكترونية للحصول عن رابط نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 بالخطوات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلكترونيًا.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية للحصول على علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها، وإليكم خطوات الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالتفاصيل وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلكترونيًا.

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لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة بالرقم القومي

رابط نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024

أعلنت بعض المدارس في المحافظات المختلفة نتائج طلاب 4 ابتدائي عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة إقامة الطالب في كافة انحاء الجمهورية حيث تم تفعيل لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 من هنا للاستعلام عن درجات الطلاب في جميع محافظات الجمهورية.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

1 - الدخول علي الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة، من هنا.

2 - اختيار المرحلة التعليمية سنوات النقل.

3 - اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024.

4 - اختيار الفصل الدراسي الأول.

5 - اختيار العام الدراسي الحالي 2023\2024.

6 - تسجيل الاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024.

7 - الضغط على عرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024.

الألوان الدلالية لنتيجة الصف الرابع الابتدائي

  • للون الأزرق ويشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات وحصل على درجات تتراوح من 85 - 100%.
  • اللون الأخضر ويشير إلى أن الطالب اكتساب المهارات وحصل على درجات تتراوح من 65 - 85 %.
  • اللون الأصفر ويشير إلى أن الطالب يحتاج للدعم وحصل على درجات تتراوح من 50 - 65 %.
  • اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم تكتسب المهارات اللازمة وحصل على درجات من 0 لأقل من 50 %.
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