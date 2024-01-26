أخبار فاتتك|"وضع مروع" في شمال غزة ورسالة من لاعبي الأهلي لـ"الشناوي"

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الصحة العالمية: الوضع فى شمال غزة مروّع

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله إن الوضع الغذائي في شمال قطاع غزة "مروع تمامًا".

وقال عمال إغاثة إنهم شاهدوا حشودًا من فلسطينيين "جوعى وبائسين"، كما رأوا أناسًا "يبدو عليهم الهزال من الجوع وأعينهم غائرة".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

رسالة خاصة من لاعبى الأهلي لـ"الشناوى" بعد إصابته مع المنتخب (فيديو)

بعث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمد الشناوي قائد المارد الأحمر وحارس مرمى منتخب مصر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة كاب فيردي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

رئيس وزراء فلسطين: نأمل أن تقرر العدل الدولية وقف العدوان على غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إننا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية، إجراءً فوريًا بوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع جديد في بورصة الدواجن، حيث سجلت 75 جنيه للكيلو وتصل إلى المستهلك متخطية سعر 85 جنيه، كما يختلف سعرها من منطقة لأخرى، بينما سجلت أسعار الكتاكيت استقرار في المزرعة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تراجع أسعار الذهب عالميًا.. وصعود جديد لأسعار النفط إثر التوترات الجيوسياسية

كشفت تقارير دولية، عن تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.96% لتستقر عند 2029.49 دولار للأونصة، مقتربةً من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 2،072.22 دولار للأونصة خلال أسبوع التداول القصير.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا