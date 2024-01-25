تعرف على موعد انخفاض سعر الذهب في مصر وأسعار المعدن الأصفر

شهد أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ارتفاعا جنونيا، ما زاد من استغراب واسنتكار الكثير من لمواطنين، بسبب الارتفاع غير المبرر الذي لا يعلم أحد السر وراءه.

موعد انخفاض سعر الذهب في مصر وأسعار المعدن الأصفر

وزاد تساءل المواطنون عبر محرك البحث جوجل على التفاصيل الكاملة الخاصة بسعر الذهب، وما الوقت الذي من المتوقع فيه انخفاض سعر الذهب، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في شراء ذهب، ولكن هناك تخوف من انخفاض سعر الذهب خلال تلك الفترة، وهو ما يزيد من قلق المواطنين تجاه سعر الذهب، وتستعرض “الدستور” في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الذهب وموعد انخفاضه، وفقا لآخر تحديث من خبراء الذهب.

موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

أوضح العديد من خبراء الذهب، أن ارتفاع سعر الذهب بهذا الشكل الجنوني خلال تلك الفترة غير مبرر، لأن البورصات العالمية لم تشهد أي زيادات، لذلك نتوقع حدوث انخفاضات في الأسعار خلال أيام، وذلك وفقا لما توضحه المؤشرات العالمية، فلا يوجد أى ربط بين ارتفاع سعر الذهب في مصر وسعر الذهب عالميا، وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الجنوني لسعر الذهب غير مبرر بشكل كامل.

سعر الذهب في مصر اليوم

وهناك ثبات في سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 25 يناير، والأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

4405.75 جنيه للبيع.

4348.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

4038.5 جنيه بيع.

3986.25 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 21

3855 جنيهًا بيع.

3805 جنيهات شراء.

سعر الذهب عيار 18

3304.25 جنيه للبيع.

3261.5 جنيه للشراء.

ولا يوجد أى توقعات خاصة بارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع انخفاض سعر الذهب بشكل بسيط خلال الفترة المقبلة.